Frigerio entregó viviendas con Lifschitz y le bajó el tono a los cruces

Pero “ahora lo estamos haciendo y no lo podemos hacer solos”, dijo a modo de guiño a la administración de Lifschitz. "En Santa Fe tenemos que hacer las obras con el gobernador para evitar que ante nuevas lluvias se viva una situación angustiante", añadió.

El funcionario reconoció que hubo "desidia" del Estado que no ha realizado en las últimas décadas las tareas que debía para afrontar el cambio climático y la intensidad de las tormentas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo