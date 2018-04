Fue asaltado en su concesionaria por segunda vez: "A la tercera me matan"

El dueño de una concesionaria de vehículos de Uriburu al 1100 denunció que lo asaltaron por segunda vez. Relató que este jueves fue sorprendido por tres ladrones armados, quienes lo ataron y encerraron. Se fugaron en dos autos que tenía el negocio a la venta. "A la tercera me matan", expresó.

Según expresó el hombre al periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), fue abordados por los delincuentes cerca de las 16.30, minutos después de que se fuera un empleado. "Me preguntaron cuánto pedía por un (Peugeot) 207. Después sacaron dos nueve milímetros y me metieron en la oficina. Me precintaron y me apuntaron con la pistola en la cabeza. Querían la llave de los coches. También arrancaron una cámara", comentó.

"Me pedían que no los mirara a la cara", contó y agregó que una vez que se fueron pudo "sacar el celular y llamar a un amigo". "El año pasado me pasó lo mismo. Me secuestraron. A los tres meses los largó el juez bajo el pago de 5 mil pesos de fianza. Temo por mi integridad y la de mi familia", señaló.

Según informaron fuentes policiales, de la concesionaria se robaron un Peugeot 207 –por el que habían mostrado interés– y un Volvo.

"No puedo cerrar e irme. Tampoco tengo por qué. Hace 20 años que estoy acá. Mi familia no aguanta más, está asustada. No me quieren ver mal. A la tercera me matan, ayer estuvieron a punto", concluyó.