Fuego en islas: “El avión hidrante es una gota de agua en un desierto”

Como desde hace una década y más aún, el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, reclamó una intervención integral de Nación para controlar los incendios en las islas, y el humo que llega a Rosario, porque “el avión hidrante es una gota de agua en un desierto”.

Fue en respuesta al anuncio desde la provincia vecina del arribo de una de esas naves desde Colón con el objetivo de mitigar las llamas. Mackler recordó que en 2008 hubo decenas de constancias de incendios en campos del pre-delta pero Entre Ríos nunca sancionó a los propietarios de los campos.

Reunión en Buenos Aires

Mackler confirmó que el martes se reunirán en Buenos Aires con sus pares de Entre Ríos y el secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman.

“Tenemos impotencia porque más allá de las acciones legales que podamos hacer, no tenemos jurisdicción para actuar. Por eso Nación debe hacerlo solidariamente con provincias por conflictos interjurisdiccionales”, afirmó el funcionario santafesino.

Mackler aclaró que notificaron de lo ocurrido al ex ministro Bergman y por eso los convocaron al encuentro de las partes.

Lluvias más que aviones

“Yo soy muy pesimista, ya lo dije en 2008 que hasta que no venga una muy buena lluvia es muy difícil controlar el fuego una vez desatado”, dijo y añadió: “Hay que poner mayor énfasis en la prevención”.

“Hemos hecho reuniones en Paraná y le pedimos a Entre Ríos para que disponga de mayores aviones hidrantes desde Nación. Pero el avión hidrante es una gota de agua en un desierto. No soluciona el problema, puede mitigar un poco pero acá tienen que venir el avión hidrante con las brigadas contra el fuego preparadas para incendios forestales con helicópteros, que tienen toda una logística, con una presencia nacional muy fuerte que hasta ahora ha fallado”, amplió.

Mackler también reclamó a Entre Ríos poner “mayor énfasis en la prevención” y las penalidades a los responsables.

“En 2008 y 2009 hubo un montón de constataciones, 80 ó 90, y no hubo ninguna sanción. Hay normativas pero si no se aplican es un llamado a que la gente queme, porque al que no la cumple no se le hace nada”, protestó el funcionario.

¿Puede Santa Fe demandar a su vecino?

El secretario de Medio Ambiente de las gestiones socialistas recordó que hace una década “la ciudad de Rosario hizo una presentación ante la Corte Suprema contra Buenos Aires y Entre Ríos pero eso quedó en la nada y fue desestimado cuando los fuegos se apagaron”.

Mackler añadió que “Entre Ríos ha manifestado que no tiene capacidad de control” y también denunció la responsabilidad de los propietarios de los campos en llamas: “Varios viven en Rosario y en la provincia de Santa Fe”.

“Si hay una fábrica que contamina la clausuro pero porque tengo la jurisdicción. Acá es más complejo porque uno recibe un problema sobre un lugar que no tiene jurisdicción”, explicó y lamentó que en los últimos cuatro años (el último del gobierno kirchnerista y lo que va del macrista) no se avanzó el en Plan integral estratégico que incluye un plan ambiental y el ordenamiento de las tierras en el humedal.

Humo y más humo

Este viernes, otro día complicado para los rosarinos, El Tres emitió un informe desde el aire en donde se pueden ver unos diez focos ígneos que generan, a su vez, las columnas de humo que llegan con el viento a la ciudad.