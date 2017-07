Fuerte cruce entre concejales del socialismo y el PRO por obras para Rosario

La edila socialista le salió al cruce: “Esos son todos proyectos que vienen de la gestión anterior. El PRO y el kirchnerismo son iguales, ambos gobiernos siguen discriminando a Rosario y nosotros lo que queremos no es ni un peso más ni menos de lo que nos corresponde”.

Cardozo contestó: “La realidad de la obra pública en Argentina hay que explicársela a la gente; la obra pública estaba pensada para robar y no para mejorarle la vida a la gente“.

Irizar afirmó: “Las obras que se vienen realizando en la ciudad son obras que se venían gestando desde hace tiempo. Es una falta de respeto para Rosario que desde el año 2009 hasta ahora no se haya terminado la avenida Circunvalación“. Y en cuanto a los fondos del gobierno nacional destinados a obra pública para la ciudad apuntó que “las pocas obras que vemos son obras que vamos a pagar todos los rosarinos con los impuestos“.

El vínculo entre el oficialismo local y nacional es cada vez más tirante. Ahora la ex secretaria de Hacienda de la intendenta Mónica Fein aclaró: “Reconocemos que hay más diálogo con el gobierno nacional actual que con el anterior, pero lo que faltan son concreciones“.

Irízar y Cardozo polemizaron sobre las obras y la compleja relación entre Nación y municipio. Ambos son precandidatos a concejales por los frentes políticos que representan y ayer se sacaron chispas en el programa que conduce de El Tres. La mujer exhibió datos y afirmaciones concretas y contundentes sobre la postura que viene teniendo el Ejecutivo local, mientras que el ex periodista se mantuvo en los argumentos del espacio político que representa.

Entre otros cruces, la concejala oficialista reclamó que “se charla mucho pero no hay concreciones” y el legislador del macrismo le recriminó que "el socialismo dice una cosa en los escritorios y "otra cuando prende la luz de la cámara de televisión".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo