Fuerte cruce entre diputados santafesinos por la situación de De Vido

Esta semana se define el futuro de Julio De Vido como diputado nacional. Cambiemos apretará el pie del acelerador para avanzar con el proceso de destitución aunque todavía no tiene los votos para sacar el dictamen de comisión. Mientras que el kirchnerismo intentará resistir sumando voluntades como ex aliados y la izquierda. Anoche, los dos diputados nacionales santafesinos que integran la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Lucas Inccicco (Cambiemos), y Marcos Cleri, del Frente para la Victoria (FPV), se cruzaron duro en el programa Mesa Política, que conduce el periodista Sergio Roulier en El Tres, y prometieron seguirla mañana en la reunión del anexo del Congreso.

En medio de cruces, el diputado oficialista asumió: “Somos concientes que desde la política debemos hacernos cargo de depurar las instituciones de la República y debemos buscar defender la Constitución Nacional“. De esta manera ratificó la decisión de separar del cuerpo a De Vido por "inhabilidad moral".

A esto, su colega kirchnerista le respondió que “esto es una estrategia electoral. La escuché decir a la diputada Carrió que había que sacarlo (a De Vido) porque servía para la campaña”. Y luego añadió: “Lo que sirve para la campaña es juntarnos, debatir y si el miércoles vamos a sesionar retrotraer las tarifas, cerrar las importaciones, aumentar las jubilaciones, decirle a cada argentino que no tenga miedo que no los van a despedir. Hace un año y medio que gobierna Cambiemos en conjunto con el massismo y con este tipo de decisiones tratan de tapar la realidad que viven los argentinos“.

En medio de un debate caliente, Incicco contratacó: “De Vido no reúne las condiciones de idoneidad como para ser hoy diputado de la Nación. Es una persona que tiene casi 100 causas, 26 0 27 llamados a indagatoria, 5 procesamientos de los cuales dos son por asociación ilícita y otra causa elevada a juicio oral que tiene que ver con los 52 muertos de la tragedia de Once“. Y luego añadió: “El FPV plantea que únicamente puede ser apartado un diputado si hay una condena, pero para eso están los jueces y nosotros como dirigentes políticos también tenemos que reaccionar”.

Casi sin dejarlo terminar, el legislador de La Cámpora denunció que “la gente en la heladera tiene cuatro boletas de luz para pagar y cuando abren la heladera no tienen comida. Además acá lo que está en discusión es la violación o no de la Constitución. Si un diputado nacional termina violando la Constitución eso es terrible“.

Incicco le contestó que “no nos agrada tener que estar echando a un legislador, pero no reúne las condiciones mínimas para tener ese cargo. Cada diputado tiene que votar con conciencia y cada uno se tiene que hacer cargo de su voto y explicar porque están amparando y protegiendo a un diputado como De Vido".

Cleri subió el tono diciendo que pone las manos en el fuego por él, en cambio "vos (por Incicco) ponés las manos en el fuego por Macri, un presidente que contrabandeó y la Corte Suprema de Justicia lo tuvo que absolver".

Y llegó el contrataque macrista: “La Justicia les viene desestimando todas las denuncias que ustedes vienen haciendo, porque quieren mostrar que somos todos iguales y no somos todos iguales“. “No puede ser que no haya ninguna restricción legal para aquellos que cometieron delitos y vuelven a presentarse a elecciones", cerró Incicco.

Ambos se cruzarán nuevamente mañana en la reunión de Asuntos Constitucionales donde estarían los votos para firmar el dictamen. A Cambiemos se sumarán el massismo y el peronismo no kirchnerista. Sin embargo, el oficialismo deberá conseguir los dos tercios de los votos de los diputados presentes en la sesión donde se debata ese dictamen. Y allí están las dificultades. Hay varios diputados ex aliados al FPV y la izquierda que no aprobarán el apartamiento del ex funcionario. Algunos ya dijeron que se abstendrán. Hay final abierto.