Fuertes críticas a José Alperovich por comentarios sexistas a una periodista

El senador nacional y candidato a gobernador por Tucumán, José Alperovich, quedó en el centro de las críticas por los comentarios sexistas realizados a la periodista que lo entrevistó. El legislador fue repudiado a través de las redes sociales.

Alperovich, que tendrá como adversario a Juan Manzur, brindó una nota a La Gaceta Play, donde fue entrevistado por Carolina Servetto e Indalecio Sánchez. Al recibir la bienvenida, señaló: "Hermoso, muy lindo lugar, y esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta".

Mientras explicaba que iba a hacer una transformación "en serio" en la provincia que gobernó entre 2003 y 2015, ya que dice ser "otro José", señaló: "Es otra cosa. Si no, no quiero asumir. ¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo. Me voy a Miami con mis nietos; la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura", manifestó señalando a Servetto. El comentario del ex gobernador tucumano generó risa en el otro periodista, no así de su colega.

Después, la periodista le preguntó el motivo por el cual no dio una entrevista al medio en otras oportunidades. El senador remarcó que declinó sólo una vez una nota con La Gaceta y agregó: "No te sale ponerte en mala, ¿Sabés? A mí me hacés acordar a mi señora vos. ¿Sabés por qué? Ella tiene mucha memoria, siempre vuelve para atrás".

Nuestra solidaridad con la periodista @CaroServetto ante tanta misoginia y falta de respeto por parte del ex gobernador @JAlperovichOk en la entrevista llevada adelante en @LaGacetaTucuman

Lamentable papel que deja evidenciado su machismo! Repudiable! https://t.co/EUqxypj6Ec — MuMaLá Tucumán (@MuMaLaTuc) 24 de abril de 2019