Fumar debilita las arterias

"Un cambio en una sola 'letra' del ADN en el cromosoma 15, cerca del gen que expone una enzima (ADAMTS7) producida en los vasos sanguíneos, fue asociada con un 12 % de reducción de riesgo cardíaco en no fumadores", dijo el informe.

Los investigadores reunieron datos genéticos de más de 140.000 personas, manejados en más de dos docenas de estudios anteriores, con foco particular en regiones del genoma que habían sido previamente asociadas con un alto riesgo de acumulación de placa en las arterias del corazón.

“Este ha sido uno de los primeros grandes pasos hacia la resolución del complejo rompecabezas de las interacciones genético-ambientales que conducen a enfermedades coronarias", dijo el coautor del estudio, Danish Saleheen, profesor asistente de bioestadística y epidemiología en la Perelm School of Medicine de la Universidad de Pensilvania.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo