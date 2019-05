Funes: ataron a un hombre de 85 años y destrozaron su casa

Dos delincuentes ejecutaron un violento asalto en la casa de un hombre de 85 años que fue maniatado este lunes a la noche en Funes.

El robo ocurrió en el inmueble de calle Bustos al 1700, zona transitada de la localidad vecina. Los ladrones esperaron al titular y cuando ingresó lo redujeron.

“Cuando entré a la cocina, me sorprendieron de atrás y me pusieron un trapo en la boca. Me tiraron al suelo, me amarraron con precintos en brazos y piernas. Me amordazaron con cintas de cortinas. Buscaban la plata y yo se las di toda”, relató Angel, la víctima del asalto, a De 12 a 14 (El Tres).

“No sé de dónde salieron, tenían un acento raro. Increíble saber cómo entraron. No los vi porque me taparon los ojos. Les di el dinero que tenía en el bolsillo, les dije que se llevaran todo, pero buscaban más dinero que no tengo”, explicó.

El anciano contó que no lo golpearon ni fue lastimado, más allá de los moretones que le dejaron los precintos en las muñecas.

Claudio, el hijo de Ángel, se sorprendió por “desastre” que dejaron dentro del domicilio. “No puedo creer que una hora hayan hecho tanto destrozo”, dijo y aseguró que los ladrones amenazaron a su padre porque sabían los nombres de sus hijos y hasta de una nieta.

“Ojalá sea un hecho aislado. Esto nunca había pasado en Funes”, dijo Claudio. “Es una zona tranquila y hermosa, hace 40 años que vivo acá. Nunca había pasado nada. Lo voy a superar”, agregó el hombre de 85 años.

Su hijo cerró la entrevista con el periodista Juan Pedro Aleart de una forma particular: “Gracias a los señores ladrones que no golpearon a mi padre”.