Furor por un video de John Lennon cantando con Los Palmeras

¿Bombón together o Come asesino? Sí, un usuario de internet ensambló (muy bien por cierto) la música del Bombón asesino con la voz de John Lennon cantando Come together y el resultado es digno de ser escuchado. ¿Cómo llamarías a esta canción que funciona un ya clásico de la cumbia santafesina con uno de los himnos beatle?