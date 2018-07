Ganó un auto en una rifa y lo donó para ayudar a una niña con cáncer

José Fabián Ortiz, un sanjuanino que ahora vive en Joaquín V. González, Salta, se convirtió en una especie de héroe de la localidad, luego de que ganó un auto en una rifa y decidió donarlo de manera inmediata a la familia de Brenda Ruiz, una vecinita de 8 años que lucha contra una leucemia aguda y se encuentra internada en el hospital Garrahan de Buenos Aires.

“Yo sé manejar, pero desde que llegué a Salta no tuve el dinero como para poder comprarme un auto. Me muevo en colectivo y a veces voy a trabajar en bici o hasta caminando. Generalmente tardo una media hora en llegar al trabajo”, le dijo Fabián a Infobae.

Ortiz, de 40 años, se desempeña en el área de logística de una empresa encargada del recambio de vías de tren dentro del Plan Belgrano. Vive solo y no tiene hijos.

En los primeros días de la semana pasada, Ortiz habló por teléfono con su amigo Miguel Soria, que posee un programa llamado "Vamos Todavía" en la radio local de Joaquín V. González, FM La Esperanza.

Durante la charla, el conductor radial le informó que estaban realizando una rifa de cien pesos para ayudar a Brenda.

El la compró y el sábado a la mañana se enteró que había ganado el auto. Cuando fue al lugar de la entrega de premio vio que la familia estaba entregando su propio auto para poder ayudar a la nena.

Entonces, saludó a la abuela de Brenda y le susurró al oído que jamás aceptaría llevarse el auto.

“Apenas se lo dije, la mujer se puso a llorar sin parar. No sabía cómo agradecerme el gesto. Pero yo no me imaginaba haciendo otra cosa. Era lo único que podía hacer. Después, decidimos grabar en video la ceremonia de la entrega de llaves para que la radio pudiera hacerla al aire”, relató.

Durante el protocolo de la entrega del premio, la abuela de Brenda entregó las llaves al sanjuanino y ambos hablaron ante las cámaras.

Ortiz dijo: "Voy a hacer entrega de las llaves del auto, en donación para Brenda. Si el día de mañana hace falta para otra cosa, se lo dono y bueno, ya sabe. En lo que pueda servirle, para eso estoy"

“A este señor que no lo conozco y ahora lo estoy conociendo, muchas gracias por el buen gesto que han tenido con mi nieta”, respondió la abuela de Brenda.

Como cierre del acto, la emisora radial entregó un sobre a la abuela con la cantidad de dinero recaudada para la familia: $51.850.