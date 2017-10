Garavano desestimó que Cristina pierda fueros en el corto plazo

El ministro de Justicia de la Nación señaló este domingo que no cree que a la ex presidenta le quiten sus fueros como ocurrió con su ex ministro Julio De Vido

29 de Octubre de 2017 Por: Rosario3

El ministro de Justicia se refirió a la situación de la ex presidenta.(Archivo/Télam) 1/1