Garavano quiere que Gils Carbó pida licencia tras su procesamiento

El ministro de Justicia Germán Garavano consideró "lógico" este viernes que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pida licencia "mientras resuelva su situación judicial". La jefa de los fiscales fue procesada por el juez federal Julián Ercolini por supuesta administración fraudulenta en la compra del edificio donde funciona actualmente el organismo.

"Sería lógico que pida licencia mientras se resuelva su situación judicial", señaló Garavano al opinar que con su procesamiento "se crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina".

Al cuestionar la gestión de Gils Carbó, quien ejerce el cargo desde agosto de 2012, el ministro de Justicia recordó que el gobierno tiene "serios cuestionamientos por su desempeño", particularmente en "la lucha contra el narcotráfico y la corrupción".

"Es la persona más importante en la persecución penal para combatir el delito en Argentina pero esto no ha sucedido", sostuvo al explicar que el Ministerio Público Fiscal "tuvo un incremento enorme el el presupuesto y recursos con más de 1.500 personas nombradas pero que no fueron asignadas" y aseguró que no se sabe "qué funciones ocupan".

"Los fiscales federales que investigan la corrupción siguen siendo los mismos del año pasado, como la fiscal de Esquel (Silvina Ávila) que investiga el caso Maldonado y que sigue teniendo cuatro colaboradores", añadió.

Por otro lado, Garavano señaló que será en el Congreso, con la composición que surja de las elecciones legislativas, donde "se terminará de dirimir" la "situación" de Gils Carbó, ya sea "modificando la ley para tener un sistema penal más democrático como avanzando en los procedimientos de remoción".

En este sentido, remarcó que el bloque del Frente para la Victoria-PJ "ha tenido hasta ahora una minoría en Diputados que bloquea cualquier avance al respecto", en referencia a los pedidos de juicio político que pesan contra la procuradora y que tienen como primer paso para su tratamiento la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.