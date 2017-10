Gendarmería en La Sibera: investigación judicial y descargo

El fiscal Marcelo De Giovanni, a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 de Rosario, inició de oficio una investigación preliminar a raíz del ingreso de Gendarmería en La Siberia esta semana, cuando buscaban al ingeniero Juan Milauski para entregarle una citación judicial y se toparon con una marcha que reclamaba por la aparición con vida de Santiago Maldonado.



De acuerdo a información de Telenoche (El Tres), De Giovanni abrió la denominada "IP" y al mismo tiempo tomó contacto con la propia denuncia de la Universidad Nacional de Rosario y con autoridades y solicitó a Gendarmería Nacional que en un plazo de seis horas efectuaran un descargo.



La fuerza federal, al mando en Santa Fe del comandante general Claudio Brilloni, cumplió con la identificación de los efectivos que estuvieron en la ciudad universitaria de la UNR y podrían ser citados a una declaración testimonial.



Según confiaron las fuentes consultadas, el descargo institucional señala en términos generales que los efectivos "fueron a formalizar una citación para la que tenían como fecha límite el 5 de octubre".



En ese sentido, adjuntaron el oficio que lo ordenaba, que corresponde al Tribunal Oral que lleva adelante el juicio al ex jefe de Policía Hugo Tognoli. El mismo sólo daba la dirección de la Facultad, ya que "el juzgado no tenía el domicilio particular", explicaron. Al no encontrar a Milauski en La Sibera –donde no trabaja–, la citación fue entregada horas más tarde en la casa, algo que el propio perito confirmó ayer a El Tres.



La presentación de la fuerza federal señala además que "se solicitó autorización para entrar al persona de seguridad de la puerta, que acompañó a la patrulla hasta las oficinas", lo cual quedó reflejado en varios videos registados por alumnos que participaban de la convocatoria por Maldonado, desaparecido en el sur el 1 de agosto.



La Justicia Federal recibió además como descargo que hubo una comunicación telefónica del personal del ingreso y que fueron autorizados desde oficinas internas. Asimismo, que antes de retirarse sin poder entregar la citación "pidieron disculpas".



Gendarmería inició inclusive una investigación administrativa interna y expresó su disponibilidad para con la Justicia Federal de Rosario.



La impresión este jueves alrededor de la Justicia Federal de Rosario es que los efectivos no incurrieron en delito alguno, aunque las medidas en curso podrían (o no) cambiar ese parecer. Mientras tanto, las fuentes consultadas estimaron que habrá "varias" citaciones a declaración testimonial y calcularon en 15 ó 20 días los plazos para que el fiscal eleve a Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº4, un dictamen sobre si corresponde o no avanzar con la causa.