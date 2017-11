Giorgi Automotores, distinguido por la atención al cliente

El jueves 2 de noviembre en el salón Punta Barranca, en una reunión que contó con la presencia de las máximas autoridades de Ford Argentina, Giorgi Automotores festejó sus veinte años como concesionario en la ciudad de Rosario y recibió la distinción al primer puesto en el Concurso "El cliente es nuestro jefe", el programa que evalúa la calidad y atención al cliente en la red de concesionarios de Ford Argentina.

Durante el encuentro, del que participó todo el personal del concesionario, Jorge Giorgi presidente de Giorgi Automotores tuvo palabras de agradecimiento al "gran equipo de trabajo que se formó en la empresa a lo largo de estos veinte años" y sostuvo que sin el apoyo de los clientes y de la terminal automotriz hoy no estarían atravesando este gran momento.

Al referirse a la distinción recibida, Giorgi destacó que hacer las cosas lo más consciente posible y alinearse a un trabajo honesto con "mucha vocación al cliente y fuerte dedicación a la posventa fue lo que nos hizo destacar en la red de concesionarios de Ford Argentina".

Para Giorgi, el sector automotriz atraviesa una situación favorable y de crecimiento a nivel nacional, lo que también se puede observar en nuestra ciudad. “La marca Ford está muy bien en Rosario y eso nos satisface mucho”, agregó.

El presidente de Ford Argentina y del Cono Sur, Enrique Alemañy, felicitó al equipo de Giorgi Automotres por el premio otorgado por la buena atención a los clientes y resaltó que en la concesionaria rosarina "hay motivación, compromiso, capacitación y realmente la intención de hacer las cosas bien y superarse".

Por su parte, Pablo Haase, director de Marketing, Ventas y Servicios de Ford Argentina, coincidió en el intenso trabajo que realiza la concesionaria y su alineación con la marca, que se ve reflejado en la relación con el cliente. “Nosotros vemos que hay un alineamiento muy profundo entre lo que nosotros hacemos como compañía, en tanto Ford Argentina, y lo que hacen ellos. Hay muy buena comunicación entre los dos y por lo tanto hay una conexión muy estrecha en cuanto la comunicación que ellos hacen con el cliente también”, afirmó Haase.

"Una compañía que no se adapta a los cambios de la economía no sobrevive”, explicó Haase y agregó: “Ford Argentina tiene más de 100 años en el país y tiene más de 110 años en el mundo. Si nosotros no tuviéramos la flexibilidad de estar leyendo esas cosas y hacer los ajustes internos que tenemos que hacer, hubiéramos quedado en el camino hace mucho tiempo".