Giuliano: "Hay que dejar atrás la impunidad"

El candidato a diputado nacional de 1País Diego Giuliano sostuvo que en “Santa Fe hubo 1.664 homicidios en los últimos 4 años. Hay 100 mil prófugos que nadie busca”.

“Estamos pasando por un momento muy difícil en la construcción de la seguridad democrática. La desaparición forzada de Santiago Maldonado, y los casos como los de Franco Casco, Gerardo Pichón Escobar, la muerte de la maestra en la comisaría 10ª y tantos otros hechos dolorosos ponen en vilo la credibilidad de gobiernos y las fuerzas de seguridad tiene un patrón común: la impunidad”, indicó Giuliano

Y agregó: “Hay formas de hacerle frente, falta la decisión política. Durante años escuchamos que a Santa Fe se la estigmatizaba si decíamos una realidad: un muerto por día, un búnker en cada barrio, peleas entre bandas por el territorio y escuelas y clubes baleados”.

“La realidad no debe molestar a nadie, pero no nos podemos resignar a eso. Debemos transformarla”, agregó.

“Sin embargo, los que hoy vienen a decir que van a defenderte, no aceptan autocríticas, esgrimen justificaciones a la falta de decisión y de acción o directamente no dicen nada, como si en Santa Fe, o en la Argentina misma, no hubiese pasado nada o como si la culpa siempre fuera del otro”, afirmó Giuliano. “Es posible ir dejando atrás la impunidad y que no sientas temor de salir a la calle por la violencia”.

“Los santafesinos queremos vivir en paz y éste es nuestro desafío. Sepan que los vamos a acompañar, que vamos a generar las medidas para dejar de ser una de las provincias más violenta del país, que vamos a luchar para que quien comete un delito, cumpla su condena completa en la cárcel, que quienes se aprovechan del mercado ilegal de drogas, no sólo no puedan salir de la cárcel antes de tiempo sino que también devuelvan lo ganado ilícitamente, que la prisión sea un lugar de readaptación social y no escuelas de delincuencia, y que los jueces sacapresos no puedan otorgar una condena condicional que no tiene ninguna condición, ni salidas transitorias que son para siempre, ni prisiones domiciliarias a quienes no tienen domicilio”, concluyó Giuliano.