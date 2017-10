Giuliano: “Somos la opción para renovar el peronismo”

“Somos la opción para renovar el peronismo”. Así se expresó el candidato a diputado nacional por el massimo, Diego Giuliano, que junto a Laura Venesia buscará una banca en el Congreso en las elecciones de este domingo 22.

“Yo les pido a los santafesinos que piensen su voto. El Congreso necesita equilibrio para ponerle un freno a la corrupción y a la impunidad y corregir el rumbo de las políticas recesivas que nos quiere imponer el gobierno nacional”, señaló Giuliano.

“El Congreso necesita una tercera posición. El Congreso no puede ser una guarida ni un lugar de impunidad para defender a personajes como De Vido o Milani. Todo lo contrario, debe ser un lugar en la que se defienda tu trabajo, tu jubilación y a nuestras Pymes”, agregó.

Insistió en que es él la alternativa peronista en las urnas: “Somos la opción para renovar la justicia social. Hay un peronismo posible que no es el de Agustín Rossi, un peronismo que defienda a la clase media y a los más vulnerables, un peronismo del siglo XXI que fortalezca la lucha por la Justicia Social que se ha visto colapsada por el actual gobierno y por el gobierno que se fue. Hay otro peronismo que en Santa Fe guarda los valores de Jorge Obeid, que hizo obras públicas sin aumentar un solo impuesto y de Reutemann que con honestidad y austeridad, defendió a Santa Fe cuando el país se incendiaba”.

“Nos quieren imponer el invento de la grieta, un invento porteño para ganar elecciones. Esa grieta no existe. El macrismo y el kirchnerismo coinciden cuando se trata de plata. Durante los 12 años anteriores, por ejemplo, el impuesto a las ganancias se aplicó sobre el salario y las jubilaciones, se aplicó la tablita de Machinea que siguió sosteniendo el gobierno actual. Tampoco hay grieta con la deuda de 50 mil millones que nos deben a los santafesinos. El kirchnerismo la contrajo y el macrismo no la quiere pagar”, indicó Giuliano.

Y añadió: “Pensemos nuestro voto antes de darle un cheque en blanco al ajuste y a la impunidad. Nosotros, con Sergio Massa, Roberto Lavagna, Alejandro Grandinetti y todo el equipo del Frente Renovador vamos a trabajar para cuidar el empleo y la dignidad de los trabajadores, para que no aumente la luz más de lo que aumenta el salario, para que nadie esté contando los centavos para poder llegar a fin de mes, para que no cierren Alcorta, Avellaneda, Acebal o Reconquista cada vez que abren las importaciones indiscriminadas de Brasil o de China, para frenar la impunidad y que no nos maten en la calle por una mochila o un celular”.

“No nos resignemos a más de lo mismo. Les pido a los santafesinos que voten positivo, que voten a diputados que los defiendan y no a diputados que defiendan a Macri o a Cristina. Nosotros sabemos cómo hacerlo”, concluyó el candidato a diputado nacional Diego Giuliano.