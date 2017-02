Gobierno a la CGT: "Hacen uso político en un año de elecciones"

"No tengo dudas de que la cuestión política está jugando un rol importante de lo que pasa en la CGT", agregó Dujovne en Radio Mitre, rechazando las críticas recibidas por los gremios que anunciaron una movilización para el 7 de marzo y un paro para la segunda quincena del tercer mes del año.

La respuesta del gobierno nacional por la crítica situación que denuncian los gremios no se hizo esperar. En la tarde del jueves la CGT lanzó una serie de medidas de fuerza para marzo, y este viernes por la mañana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue el encargado de analizar situación: "Es un año político, tenemos elecciones legislativas y dentro de la CGT hay distintos sectores que toman nota de lo que se viene y hacen un uso político", indicó el funcionario, refiriéndose a las elecciones para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

