Golpearon y amenazaron a una presidenta comunal santafesina

Consultada sobre los agresores señaló que son dos hombres que hace tiempo deben impuestos a la comuna y que habían sido intimados hace poco. Por eso, aventuró, habrían ido a buscarla con esa violencia. Ya con otros jefes comunales, apuntó, habían tomado la misma actitud. “Pero no así”, lamentó Alderete, sobre la agresión de ambos y pidió que ambos respondan ante la Justicia.

Cerca de las 12.30, reconstruyó Alderete, dos hombres entraron en la comuna y preguntaron por ella. Como ella no aparecía –la secretaria les había pedido que aguardaran un momento– la fueron a buscar y la tomaron por el cuello. La golpearon y le apuntaron con un arma ante la mirada aterrorizada de la secretaria, embarazada de seis meses, y del tesorero que entró a la oficina justo en ese momento.

