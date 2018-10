Grandinetti contra el gobierno: "Quiero que se vayan"

El actor Darío Grandinetti se sumó este lunes a las duras declaraciones contra el gobierno nacional, en la misma línea que el humorista Dady Brieva. El flamante ganador de un premio en el festival de San Sebastián sostuvo sobre la gestión de Mauricio Macri: “Quiero que se vayan. No me importa si cumplen el mandato, si se tienen que ir mañana, que se vayan”.

El actor calificó a los dirigentes como “los choznos de La Campaña del Desierto”. “¿Qué han hecho además de heredar? No tienen otra cosa en su escala de pensamiento, solo han heredado”, declaró.

“Mientras no sea por un Golpe de Estado, si se tienen que ir mañana porque la gente dijo «váyanse por favor porque ya no los aguantamos más», que se vayan. Lo que no quiero es que eso cueste sangre o dolor”, manifestó Grandinetti en diálogo con El Destape Radio.

Finalmente, sostuvo que “la forma en la que se irían sería con la gente en la calle, con ellos reprimiendo y sería diciendo «ya no podemos matar más gente»”.

“Antes de que ocurra eso, que cumplan su mandato y que el pueblo no los vote más, por favor”, concluyó.