Darío Grandinetti fue premiado como mejor actor en el Festival de San Sebastián

El actor rosarino Darío Grandinetti obtuvo este sábado el premio Concha de Plata al Mejor Actor en el 66° Festival de Cine de San Sebastián, por su papel en la película "Rojo".

Grandinetti recibió un cerrado aplauso tras la proyección del film dirigido por Benjamín Naishtat. El actor se luce como abogado en este drama sobre la complicidad civil durante la última dictadura argentina.

El rosarino le dedicó el galardón a su mujer, a sus hijos y a su madre, tras dar las gracias "a la gente de Donosti", que "se adueña del Festival, lo potencia y lo celebra".

Grandinetti afirmó que este largometraje habla de un momento "muy especial" del país "durante el que se preparó lo que luego fue una tragedia".

"Rojo", ambientada en los años 70 en la Argentina burguesa que vivía los años previos al golpe militar que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, recorre el mismo camino de silencios que acompaña a sus protagonistas, el letrado que encarna Grandinetti y un detective famoso, interpretado por Alfredo Castro.

El film advierte sobre "cualquier cosa que se pueda preparar en estos momentos en que la derecha y el fascismo parece que han vuelto a nacer en el mundo", dijo Grandinetti.

Tras recoger su Concha de Plata, ya en la sala de prensa, insistió en la necesidad de mantener la memoria, de seguir hablando de sucesos históricos como los que cuenta la película.

"Las cosas ocurren porque hay una sociedad que ayuda, los que nos gobiernan no son marcianos. Hay que saber para que no nos sorprendan con sus políticas de cercenar derechos, para que no nos vuelvan a engañar. Vaya este pequeño aporte desde el cine", ha destacado.

Naishtat mejor director

El también argentino Benjamín Naishtat, de 32 años, se llevó este sábado la Concha de Plata al mejor director en el Festival de cine de San Sebastián.

Al recibir el premio, Naishtat criticó duramente la actual gestión pública de la cultura en su país. "La cultura dignifica, es parte de la dignidad de un pueblo, y la dignidad no se negocia", dijo.