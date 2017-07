Guantes y bufanda: otra mañana bajo cero

Otra jornada gélida en Rosario. La ola de frío todavía se siente en la ciudad y otra vez amanecía con temperaturas bajo cero. Esta mañana el termómetro marcó -3 grados. Este lunes, en contacto con Radio 2, la observadora meteorológica había llamado la atención que hacía diez años que no se registraban temperaturas bajo cero en las zonas urbanas.

