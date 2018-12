Habló el Hombre Araña que cayó de un techo: "No lo voy a dejar de hacer"

El joven que se cayó desde el techo de un galpón ferroviario, en inmediaciones del Centro Municipal de Distrito Centro, manifestó que no jugaba al Fortnite (un videojuego) y agregó que no va "a dejar de hacer" su hobby, que es tomarse fotos en altura. Todavía se recupera de las fracturas y los golpes sufridos.

Entrevistado por el periodista Pedro Levy (De 12 a 14, El Tres), Ezequiel comentó que hace cosplay (disfrazarse) y que le gusta sacarse fotos en las alturas. Explicó que se subió al techo del galpón que "cedió" una de las chapas, lo que provocó su caída desde unos 10 metros.

"No estaba jugando a ningún juego. Me visto de superhéroe, como Power Ranger, Batman, Superman. Vamos por las calles. La gente se divierte, se saca fotos, te da plata. Es todo a voluntad, para divertirse un rato", añadió.

El joven expresó que una vez que se recupere de sus lesiones volverá a sacarse fotos en alturas disfrazado de superhéroe. "Con precaución y cuidado. Me gusta, no lo voy a dejar de hacer. No le veo nada de malo, lo voy a seguir realizando", señaló.

Ezequiel indicó que estudia y trabaja y que sólo dedicaba sus tiempos libres para hacer cosplay. "Me subí a lugares más altos (que el galpón ferroviario). Gustos son gustos", concluyó.

El "Hombre Araña" contó que por los golpes sufrió la fractura de su mandíbula, de brazo, en una pierna y que se desvió uno de sus ojos.