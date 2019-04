Habló el bombero héroe: "Le decía al gato que me ayude porque no daba más"

El bombero que rescató a los dos gatos que este martes a la mañana habían quedado atrapados en la parte más alta de una antena en Arroyito habló con El Tres y contó detalles del emotivo operativo.

Mario Alejandro Correa dijo estar "cansado pero contento" después del desgaste en la estructura de avenida Alberdi y José Ingenieros.

El joven agente dijo que trabajó con un bolso porque "eso deja libres las manos para poder descender". "Metimos a uno en la bolsa y lo bajamos, y después con el otro", narró.

"El segundo fue más difícil porque se enganchaba en todos lados. Traté de acariciarlo y tranquilizarlo. Le decía que me ayude porque ya no daba más y me dolía el brazo", agregó Correa, con seis años de experiencia en la fuerza.

"Estoy tranquilo. Siempre, sea con personas o con animales, hay que estar tranquilo", dijo en diálogo con el periodista Juan Cruz Funes.

El equipo periodístico de Cada Día transmitió en vivo todo el rescate que además fue seguido con tensión por los vecinos. Azul, una nena, se acercó al joven bombero y lo abrazó. "Lo felicito porque de grande quiero ser así", resumió emocionada.