Habló el comisario detenido en Goya: “Fue totalmente atípico”

El comisario explicó que los allanamientos, ordenados por el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde tras el decomiso de una lancha con 40 kilos de marihuana, se realizó conforme a los protocolos de costumbre. En casos como éstos –explicó– los movimientos se hacen en absoluta reserva para que no se filtre información y los sospechosos tengan tiempo de huir. Recién entonces, una vez asegurada la prueba, se da aviso a las autoridades superiores.

