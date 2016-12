"Vamos a seguir atacando al narcotráfico en nuestra provincia o en otras"

Todo se inició el martes, tras la intercepción de una lancha con casi 40 kilos de marihuana y la detención de tres personas, en la zona de Reconquista. A raíz de ese hecho, la Justicia Federal local ordenó a la Policía de Santa Fe una serie de allanamientos en Goya, a cargo de la división también conocida como la ex Drogas Peligrosas.

“Cuando comienzan los allanamientos, varios arrojaron resultados positivos, con detenciones. Hay una discusión de jurisdicción que es soslayada fundamentalmente porque hay una orden de un juez federal pero existieron denuncias por los jóvenes que eran testigos, que no estaban detenidos, y se emitió una orden de detención de la provincia de Corrientes a quien conducía el operativo”, explicó el ministro santafesino.

