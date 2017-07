Habló el organizador de la velada ilegal de combates en un club

"Me hicieron una multa, me demoraron y yo accedí porque respeto la ley. Reconozco mi error. Hoy voy a aclarar todo esto. Si hice algo mal pido disculpas. Quería difundir el deporte que amo", dijo.

Con respecto a la jaula que se utiliza para este tipo de luchas, destacó que la misma está "toda protegida" y que no tiene "fierros que puedan causar lesiones" en los peleadores.

El organizador contó que al momento del procedimiento de la Policía de Investigaciones y la Guardia Urbana Municipal se desarrollaba una pelea de kick boxing. "Charlamos, nos dijeron que iban a suspender el evento. Cometí un error con las bebidas (por la venta) y me hago cargo", añadió.

El secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Gustavo Zignago, sostuvo en el programa Cada Día (El Tres) que una ordenanza municipal prohibe estas veladas porque está basada en la "integridad física de la persona". Además, subrayó que el municipio no tenía antecedentes de denuncias sobre este tipo de hechos.

Entrevistado por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), Martín Miranda dijo ser "el responsable directo" de lo ocurrido. "El club (Guillermo Tell) no tiene nada que ver. Nosotros entrenamos acá y pedimos la actividad porque queríamos recaudar fondos para que algunos alumnos vayan a competir a Uruguay. Queremos evolucionar dentro del deporte", agregó.

El organizador de los combates que fueron suspendidos el pasado sábado por la noche en el club Guillermo Tell se disculpó por haber coordinado peleas de Vale Todo, que están prohibidas por una ordenanza municipal, y señaló que pagará la multa correspondiente. Además, expresó que no iba a haber peleas de Artes Marciales Mixtas (MMA), reconoció que estuvo mal la comercialización de bebidas alcohólicas durante el evento, y explicó por qué dos adolescentes estaban a cargo de la venta de entradas.

