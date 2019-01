Habló la ciclista atropellada: “¿En serio no se dio cuenta que me chocó?”

Marianela, la joven ciclista de 24 años que fue atropellada por un automovilista en Sarmiento al 3000 el 1° de enero pasado, salió a responder este jueves al conductor del Toyota Etios que presentó un escrito por intermedio de su abogada en la Fiscalía que investiga el siniestro.

Desde Córdoba donde continúa su recuperación en reposo, la chica grabó un video para Telenoche (El Tres) y se refirió a las disculpas que, según la abogada, el conductor tendría intenciones de hacerle llegar.

También se mostró sorprendida por los argumentos de la defensa que apuntan a que el conductor no estaba alcoholizado, que no hubo abandona de persona y que no se dio cuenta que había chocado a alguien. “Son poco creíbles”, dijo.

“Me quiere pedir disculpas pero hasta ahora no me ha llamado ni me ha mandado ningún mensajito. Mi contacto es público y no ha tenido el decoro de llamar”, dijo Marianela y añadió que “esperaba otro tipo de explicación, un poco más sincera”.

Tampoco la chica cree que el conductor del vehículo no haya estaba alcoholizado. “Hoy jueves no estás alcoholizado, esa te la creo. Pero era 1° de enero para poner en contexto”, dijo al ciclista.

Finalmente se mostró sorprendida por el argumento de que el conductor no se dio cuenta que la había atropellado: “¿En serio no se dio cuenta? Mi cabeza chocó contra su parabrisas”, manifestó.

“Entiendo que tiene miedo pero hacerse cargo de los errores no significa que papi te siga limpiando todas las macanas que te mandas. Veremos qué pasa con la Justicia”, concluyó.