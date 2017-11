Habló la mujer del conductor con machete: "Me pegaron con una manopla"

Habló la mujer del automovilista acusado por un grupo de jóvenes de perseguirlos con un machete mientras festejaban Halloween por avenida Pellegrini.

En contacto con Telenoche (El Tres) la mujer negó que su marido sea responsable de las heridas que le quedaron en la cara, como sostuvieron desde el grupo de muchachos, y acusó a los chicos de arrojarle una manopla.

Sostuvo que esa manopla quedó dentro del vehículo y fue secuestrada por la policía.

“Nosotros veníamos por Pellegrini cuando vemos la hilera de chicos que iban por la bicisenda y a uno le vi un cuchillo”, relató la mujer.

Agregó que un joven se puso delante del auto y comenzó a golpear el capó.

“Mientras uno golpeaba me tiraron algo que no me di cuenta que era: Luego la policía encontró una manopla dentro del vehículo. Ya declaré todo”, dijo la mujer.

En diálogo con los periodistas Alberto Lotuf y Hernán Funes, aseveró que su marido salió en su defensa y que el machete estaba en el utilitario porque lo habían usado para ir a pescar.

El testimonio en Telenoche: