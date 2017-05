Hacks/Hackers Rosario convoca al primer hackatón de 2017

Hacks/Hackers Rosario forma parte de una organización en crecimiento que tuvo su primer encuentro en San Francisco en noviembre de 2009 y ahora tiene miles de miembros en todo el mundo. Hacks/Hackers reune principalmente a periodistas, programadores y diseñadores web que a lo largo de los años ha ido incorporando emprendedores tecnológicos, profesionales IT y activistas del software libre y los datos abiertos.

El evento es ideal para personas y activistas que tengan ideas, proyectos o set de datos y no sepan como llevarlos a cabo o bien precisen el conocimiento de programadores, periodistas, emprendedores, etc. para concretarlos

Hacks/Hackers Rosario (HHROS) invita a periodistas, programadores, diseñadores web, emprendedores, profesionales IT y activistas de los datos abiertos, el software libre y a aquellos interesados en las tecnologías de la información a participar. Es imprescindible llevar notebook para trabajar.

