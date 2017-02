Hallan a un hombre muerto en el laguito del parque Independencia

El cuerpo de un hombre de 30 años fue encontrado este jueves al mediodía en el laguito del parque Independencia. La víctima, aún no identificada, se había arrojado el miércoles a la noche en circunstancias que se investigan y desde ese momento se inició un operativo de búsqueda que encabezaron Bomberos y agentes de Defensa Civil.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo