Hallan hasta un caballo muerto en un basural de zona oeste

"Siempre hay animales muertos. No es la primera vez que dejan el cadáver de un caballo", agregó un hombre.

Según expresaron los vecinos a la periodista de De 12 a 14 Fernanda Rubio, en la zona hay ratas, alacranes y olor, producto del basural. Sostienen que hicieron los reclamos al municipio pero que no recibieron respuestas con respecto a la recolección de basura y colocación de un nuevo volquete.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo