Hallaron a un hombre muerto con un tiro en la cabeza

Un hombre de entre 20 y 30 años fue encontrado muerto en la tarde de este sábado en la zona de Lima y pasaje Caaguazú, en la zona de quintas del sector oeste de Rosario. Tiene una herida de arma de fuego en el cráneo y lesiones en el pecho y rostro.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales a Rosario3.com, el hombre identificado como Ramón Sebastián Musin, estaba vestido con un jean, remera azul y zapatillas. Se desconocían las circunstancias del hecho.

Vecinos comentaron sólo haber escuchado disparos. Aparentemente, el fallecido no sería una persona del barrio. En la zona no hay cámaras de seguridad y no se encontraron vainas servidas en la escena del crimen.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo. (Fuente: Google Street View)

Se envió el cuerpo al Instituto Médico Legal para identificación y posterior autopsia.

Interviene la fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos de turno Marisol Fabbro, personal de la comisaría 18ª y el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones.