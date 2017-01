Hallaron el cadáver de un joven dentro de una heladera ​​​​​​​

"En la casa estaba un sólo hermano, que dice no haber escuchado nada. Es una vivienda donde habitualmente hay mucha gente", finalizó.

Según precisó Mario Guerrero, fiscal interviniente, la víctima fue identificada como José Leonardo Cóceres, quien padecía problemas motrices. "No tengo aún el resultado de la autopsia, por lo tanto no está determinada la causa de la muerte. Sí tenía evidentes signos de golpes", indicó a LT15.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo