Hallaron muerta a una joven argentina en México

Hasta el momento no hay detenidos por el crimen. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para que se le realice una autopsia. Su familia espera los resultados para conocer los motivos de su muerte

"Lo que refieren los fiscales es que fue encontrada en posición fetal. Al parecer tiene algunos golpes en la cabeza", dijo a la agencia de noticias DPA una vocera de la Fiscalía que investiga el hecho. "Se hacen diligencias y no podemos dar mayores detalles en este momento", añadió.

La joven compartía la casa desde hace un año con su novio, que la llamó en reiteradas oportunidades durante el martes pero nunca encontró respuesta. Fue por eso que decidió regresar a su casa para saber por qué no respondía y se encontró con su novia muerta.

