Harán pruebas rápidas para la detección de hepatitis C

La Secretaría de Salud Pública municipal realizará este viernes una campaña de detección rápida de hepatitis C. La actividad se llevará a cabo de 8.30 a 12.30 en la planta baja del Cemar (San Luis 2020).

La campaña está destinada al público en general y habrá un cupo de 120 determinaciones.

El método se basa en la obtención de una gota de sangre de un dedo, y el resultado se puede obtener en 10 a 15 minutos.

La hepatitis C es una infección viral crónica asintomática que actualmente tiene tratamiento.

En Argentina la mayoría de las personas con hepatitis C no sabe de su infección. Su transmisión predominante es por vía sanguínea, con materiales punzo cortantes no estériles, y en segundo lugar por vía sexual.

En todo el mundo las personas nacidas entre 1945 y 1975 presentan más altas prevalencias de esta infección.

En Argentina se estiman en 400 mil las personas infectadas por el virus de la hepatitis C, de las cuales solo un bajo porcentaje se halla en conocimiento de la infección.

Las pruebas rápidas que se utilizarán este viernes fueron provistas desde el Instituto Malbrán, y forman parte de una Campaña Nacional de Detección de la hepatitis C que lleva adelante este Instituto, y que busca realizar 3.600 pruebas de este tipo en todo el país.