Harán tests a policías y funcionarios para saber si consumen droga

La cartera de Pullaro definió que a los agentes que den positivo el examen se les sacará, como primera medida, el arma reglamentaria. Luego se iniciará un proceso donde se decidirá si continúan o no en la fuerza. En caso de que haya efectivos policiales de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones que den positivo el examen serán apartados.

El gobierno provincial pondrá en marcha exámenes para detectar si funcionarios y policías consumen estupefacientes. En diciembre del año pasado se definió un pre acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y en febrero avanzaron las gestiones. Los análisis serán de orina. En caso de que un policía obtenga un resultado positivo, el Ministerio de Seguridad le retirará el arma como primera medida y luego iniciará un proceso para establecer si sigue o no en la fuerza. Si integra la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones será apartado.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo