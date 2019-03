Hay explicación: qué significa "ATR perro cumbia cajeteala piola gato"

"ATR perro cumbia cajeteala piola gato", la seguidilla de palabras que más se escucha desde hace meses en la voz de quienes concurren a boliches y fiestas, tiene su explicación.

La dio el cantante del grupo Damas Gratis, Pablo Lescano, quien decidió comenzar la canción "Me vas a extañar" con esa manera particular que tanto éxito logró. Un usuario de Twitter le preguntó sobre qué quiere decir y no dudó en responderle, indicando que se hace referencia a dos personas con dos estados de ánimo opuestos, como parte de una introducción a un tema dedicado a ex parejas o amores no correspondidos.

"Es mucho más complejo el contenido de toda la frase es difícil explicártelo con letras porque no tienen sentimientos, pero es un relato que retrata a dos personas y sus estados de ánimo. El "ATR perro Cumbia sería 1 y el "cajeteala piola gato" el otro.

"Uno está ATR (a todo ritmo) perro cumbia, y el otro está bajón cajetiandola piola, como pensativo, mal de amores, vos sabes perro no me hagas renegar. Es solo para entendidos", agregó el músico.