“Hay mucha necesidad de un registro de violadores”

Está previsto que un decreto presidencial reglamente la ley, aunque aún no está claro en cuánto tiempo el registro podrá funcionar en su totalidad. “La comisión tripartita tiene que llevar adelante las gestiones para que laboratorios de todas las regiones del país cumplan con un estándar para poder custodiar el material genético, y esa implementación será paulatina”, explicaron.

La mujer, quien sufrió el homicidio de su hijo, consideró que el registro “es una herramienta muy importante para la Justicia y para que no haya una otra vez”, manifestó

Irigaray señaló en relación a la presunta reglamentación: “Somos cautelosos, sabemos de esto hace días pero hay que llevarla a cabo. Queremos verlo en el Boletín Oficial. No desconfiamos pero ya nos pasó en 2013, no nos ilusionamos”, dijo. “Hay una necesidad muy grande de este registro, dicen los especialistas médicos que las personas que cometen este delito lo tiene en los genes y las noticias nos hacen saber de estos casos tan feos. Hay qe hacer algo urgente entonces”, planteó.

