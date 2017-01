"Hay mucha obesidad en perros y gatos"

La veterinaria Diana Bonifacio estuvo este domingo en los estudios de Radio 2 brindando algunas recomendaciones para las mascotas de cada familia. Además opinó respecto de las carreras de galgos: ”Todo lo que se transforma en un espectáculo o un negocio es perjudicial para el animal”, apuntó. También pidió a los dueños de perros y gatos, tener cuidados especiales en la alimentación, en especial en verano y advirtió que existe “mucha obesidad” en las mascotas.

Diana Bonifacio opinó respecto a la prohibición de las carreras de galgos: “Es un tema muy álgido. Hay gente que aún no comprende. Son actividades que comenzaron hace 80 años como algo doméstico, para darle placer al galgo, que corra pero cuando la cosa se desborda y se transforma en un espectáculo o en negocio, ya no es placentero y menos se respetan los derechos de los animales”, explicó Bonifacio al periodista Daniel De Paola Todavía No Es Tarde.

“Una cosa es cuando el dueño lo lleva al campo y corre una liebre, donde nadie recibe una droga y no se le exige al animal. Son animales que están hechos para correr en la naturaleza y no para cumplir un tiempo en 200 metros”, señaló la veteriana.

"Muchas personas que defendían las carreras, decían que este tipo de raza disfruta corriendo, lo que no tienen en cuenta es que lo hacen “pero en otras condiciones, a campo traviesa, donde corren a las liebres, se lastiman sí, pero es parte de la vida de un perro de campo”, agregó.

En cuanto los festivales donde la doma es parte del show, Diana Bonifacio manifestó que pasa algo similar “Cuando hay un espectáculo muy grande todo se va a desbordar y los animales van a sufrir. Todo se transforma en un enorme negocio. Hay animales que hacen 600 km para llegar, no es lo mismo que estar en un campo a 50 km y hacer una jineteada”, aclaró.

Mascotas en departamentos

Al respecto de las mascotas en departamentos, Bonifacio señaló: “Hay algunas controversias porque muchos creen que el animal, sufre, no es cierto que el perro o el gato se sientan incómodos. Hay que pensar que muchas personas adoptan perros que estaban en jaulas, abadonados, lastimados, desnutridos y van a un departamento donde lo reciben y lo que más quiere un perro, es amor. Le hemos dado un hogar, eso es lo que más necesitan los perros abandonados”.

En los últimos 10 años, “la figura de la mascota en nuestra vida ha cambiado. La gente vive muy pendiente y hasta gasta dinero en ellas o en accesorios” y es porque “vienen a llenar un hueco” que han dejado las personas. Hemos perdido querernos más entre nosotros, los humanos, y es mucho más fácil tener una mascota de compañía, que no te reclama nada, te soporta el mal humor, la falta de dinero, una casa fea, un mal carácter, sin pedir nada a cambio”, sentenció.

Respecto de la alimentación, Bonifacio explicó que en la actualidad hay una estadística mundial que dice que los perros y gatos viven cuatro años más gracias a la esterilización, la alimentación moderna y el hecho de estar menos tiempo sueltos en la calle. “La industria alimenticia de los perros es extraordinaria y los ha beneficiado muchísimo. No obstante siempre le digo al dueño, vamos a darle un premio. Hay un permitido”, detalló la veterinaria. Y además recomendó que “a los gatos machos deben darle una porción de alimento húmedo en su dieta diaria desde atún, un hígado de pollo cocinado por semana, un poquito de pollo o las latas comerciales” para así “evitar y prevenir la enfermedad urinaria obstructiva que es complicada”.

Obesidad

Un dato importante es que en los últimos tiempos hay “mucha obesidad en los perros y gatos” y eso se debe a que los dueños llevan una vida sedentaria. “El sedentarismo ha llegado a los animales. El perro no está en la computadora, pero el que está es el dueño y no van a los parques como antes. Hay que caminar más ya que es saludable para todos”, recomendó Bonifacio.

Respecto a las vacunas, explicó: ”En los cachorros a partir de los 35 días si es que tiene riesgo y las normales se colocan a los 42 días, que es la quíntuple o una que es para moquillo y parvovirus. Se llega a los cuatro meses con la última vacuna de cachorro y después las que son anuales. En un año son dos vacunas, la séxtuple, que incluye leptospirosos que para estas épocas de inundaciones es muy importante y la antirrábica que es obligatoria”, explicó. Pero además señaló que para los animales adultos, de más de seis años también se recomienda hacerle “un chequeo de sangre, una visita al veterinario para ver cómo están las articulaciones y la columna porque cuando se detecta el dolor en las mascotas ya hace varios años que le está doliendo”.