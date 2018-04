“Hay muchos casos de grooming y la tecnología es facilitadora”

Los casos de grooming han aumentado en la ciudad de Santa Fe, según señaló la fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Alejandra Del Río Ayala. La funcionaria sostuvo que en el último tiempo crecieron las denuncias por abusos a niños y adolescentes a través de las redes sociales. En ese sentido, consideró que no hay que desalentar su uso sino promover conductas responsables y cuidadosas.

En diálogo con el programa de Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), la fiscal especializadas en delitos sexuales de la ciudad capital de la provincia, confirmó que han aumentado las denuncias por grooming, es decir, casos en los que adultos engañan a chicos con fines sexuales, contactándolos a través de redes sociales. “Muchos de los casos que recibimos son de grooming, tienen vinculación con niños y niñas y redes sociales. En las últimas denuncias se ve el uso de la tecnología como facilitador para borrar huellas, extorsionar a víctimas o contactarlas”, precisó.

Del Río remarcó que es muy frecuente que la tecnología sea el vehículo para este tipo de delito. Los abusadores utilizan Facebook, Tinder y otras redes para acercarse a la víctima.

Consultada sobre si existen mecanismos de prevención, señaló: “No puedo recomendar ni dar concejo a mujeres adultas. Estos medios tecnológicos son parte de la vida actual. Hasta los niños tienen acceso a Nextflix o a Youtube, está instalado en la vida cotidiana y no lo veo mal”, dijo y agregó a modo de reflexión: “La gente tiene que saber que estas cosas pasan, que uno está expuesto y que hay casos. No por eso tiene que dejar de usar redes sociales, sólo tiene que tener cuidado y dejar de pensar que no le puede suceder nada”.