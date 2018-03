“Hay que educar sobre lo que implica traer un chico al mundo”

El doctor Juan Carlos Parodi es un prestigioso cirujano argentino que luego de trabajar, enseñar e innovar en el exterior, regresó al país para aportar toda su experiencia y su prestigio. Por ejemplo, en el mundo es reconocido por haber desarrollado una revolucionaria técnica para operar aneurismas abdominales, la endoprótesis. Y en el año 1981 le salvó la vida a un "curita pobre" que tenía una gangrena: era Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco.

En su retorno a Argentina visitó los barrios más vulnerables del Gran Buenos Aires y sacó conclusiones alarmantes. Este martes habló durante 40 minutos en el programa A Diario, que conduce el periodista Alberto Lotuf en Radio 2, y dejó conceptos muy fuertes en torneo a temas como procreación, educación, alimentación y pobreza infantil.

El médico argentino está preocupado por los niños vulnerables, subalimentados y pobres en la Argentina. La primera frase que lanza en la entrevista es alarmante: "La mitad de los niños del país está bajo el nivel de pobreza", afirmó.

El prestigioso cirujano también se metió en un tema muy candente y que genera gran debate en el país, como es la posible despenalización del aborto: "Lo que yo digo es que hay que premiar la procreación responsable. Hay que fomentarla”.

El profesional indicó que en la Argentina “el 47 por ciento de los embarazos son no deseados, no planificados”. “A esos chicos no los quieren en su gran mayoría”, sentenció. “Esos chicos podrían ser genios, pero no les dan esa posibilidad porque no los quieren”, completó.

Luego agregó que “a la vez, hay que educar a la gente sobre lo que implica traer un chico al mundo".

Parodi respondió que la despenalización del aborto “es un tema muy complejo”. “Imagínese que yo trabajo para salvar a la gente de la muerte y no puedo estar a favor de la muerte, pero prefiero hacer hincapié en evitar el nacimiento de hijos no deseados”.

"Hay que jerarquizar el hecho de traer un hijo al mundo”, recomendó Parodi. Y consideró que “para muchos es una mercancía y debería representar el hecho más sublime de un ser humano".

El prestigioso profesional le dedicó especial énfasis a las condiciones de pobreza en la que viven muchas niñas y niños argentinos: "Ser justos es dar iguales oportunidades a todos”, sentenció.

"Según el crecimiento demográfico, dentro de pocos años la mayoría de los niños argentinos serán pobres. Y esos niños son el futuro del país”, advirtió el doctor Parodi.

Después comentó que “hay chicos que por el hecho fortuito de haber nacido en un lugar carenciado no tienen ninguna oportunidad”.

Parodi describió que “después del quinto año de vida se fijan las capacidades del cerebro y eso después no cambia; hay que actuar en esos primeros cinco años porque después ya es tarde”.