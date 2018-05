“Hay que estar menos en el minuto a minuto y pensar estratégicamente”

La Embajada Argentina en Washington recibió a Patricia Bullrich con una celebración. Era una casualidad pero la coincidencia le dio un matiz particular a una típica jornada de trabajo. Por un lado la ministra de Seguridad de la Argentina proponía una agenda con la OEA sobre preocupaciones en la seguridad del G20 y con el Banco Interamericano de Desarrollo el avance del programa Barrios Seguros. Por el otro el cuerpo comercial de la embajada ofrecía a un sector VIP de la ciudad, funcionarios políticos y de empresas multinacionales como Amazon, Facebook, Yahoo, etc. un evento muy argentino: The Malbec Day.

Recién salida de sus reuniones con fuerzas de seguridad norteamericanas la ministra confió que no sólo les preocupa la seguridad del G20 en Buenos Aires sino que los “ocupa”, frase poética muy usada por la política argentina. “Estamos analizando todas las hipótesis de los modelos de organización de los grandes eventos”.

-¿Preocupa la seguridad?

-No nos preocupa. Nos ocupa. Nos ocupa para que todo salga bien. Tener previstas todas las hipótesis y garantizar la comodidad de todos los invitados, que todos se sientan bien atendidos. Vamos a hacer todo lo posible para garantizar eso.

La explosión del dólar

“Qué justo llegaste a Washington”, bromeó al cronista la ministra antes del inicio del evento. En la Argentina el dólar proponía una nueva tensión económica y el tema merecía un abordaje. ¿Cómo puede afectar en ese ámbito la incertidumbre y la movilidad económica de nuestro país?

"Hay que estar menos en el minuto a minuto, en el rating, y pensar más estratégicamente, estar en los grandes temas. Hay fluctuaciones normales, nosotros los argentinos estamos todo el tiempo fijándonos qué pasa en el día a día. Sólo debemos preocuparnos porque estas fluctuaciones no afecten los precios”, dijo.

La ministra, según confió el embajador Fernando Oris de Roa, es considerada una “rock star” en Washigton. Por su alto perfil, su forma de atravesar los protocolos y las reuniones, con un inglés "muy particular".

“Es muy llamativo como muestra el resultado de la gestión. Muy precisa, con mucho entusiasmo. Muestra fotos de los procedimientos al lado de los detenidos. Eso aquí llama mucho la atención. Tiene agenda propia y la desarrolla muy activamente”, dijo el embajador.

Los crímenes del narcotráfico

Bullrich explicó a este cronista la preocupación del gobierno por las consecuencias que genera el narcotráfico y los intercambios que realizan con las autoridades de Estados Unidos. “Toda información que nos brinden sobre cárteles, personas y conexiones es muy importante. Ellos ayudaron a bajar la violencia en Colombia. Nosotros tenemos una baja muy importante de homicidios en todo el país. Tenemos un problema en Rosario y estamos trabajando para entender lo que sucede. Sabemos que los crímenes son por el control de las zonas donde se mueve con mucha libertad el narcotráfico”.

-¿Se piensa intervenir los circuitos económicos?

-Eso es estratégico para nosotros. Estamos pidiendo al Congreso la extensión de dominio de los bienes de los narcos. Nos parece que eso es sumamente importante. Mientras tanto muchísimos jueces están actuando de esa manera. Les estamos sacando los bienes al narcotráfico y eso es muy buena señal.