¿Hay que tenerle miedo al asma en los niños?

Es decir, por tener una forma de reaccionar distinta, en general heredada, hace que el bronquio reacciones distinto y por eso se cierra; y allí hablamos de asma. Muchas veces a estos síntomas los llamamos bronquitis obstructivas o bronquitis espasmódicas o bronquitis asmatiforme; los que no dejan de ser sinónimos de una misma enfermedad.

Hay asmas que son alérgicas y otras que no. Hay muchos chicos que por ser alérgicos tienen asma. El órgano que se ve afectado por cualquier alteración en estos casos es el aparato respiratorio; el niño por tener alergia.

- Es una enfermedad multifactorial. Imaginemos un árbol que tiene su tronco y sus ramas; el tronco en general es la inflamación que en los humanos es un mecanismo defensivo que el organismo usa para eliminar las sustancias que lo agraden. Pero el niño alérgico tiene una inflamación exagerada y no es frenada y sigue actuando cuando ya no es necesaria para el organismo y en lugar de ser un mecanismo de defensa, causa enfermedad.

