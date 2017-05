Hermana del taxista asesinado dijo que el dinero que llevaba era su jubilación

Según el jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Corbellini, Groia llevaba dinero en el coche que no se condice con el caudal que pudo haber recaudado con los tres viajes que había concretado hasta entonces. Sin embargo su hermana aclaró que los 7.500 pesos que tenía encima eran su jubilación y que iba a usarlos para pagar una deuda por un viaje.

