“No puedo confirmar que el taxista murió en ocasión de robo”

Los taxistas de Rosario levantaron el paro lanzado el domingo pasado pero aún el móvil y las circunstancias del crimen del trabajador Fernando Groia no fueron determinados. Incluso, la principal hipótesis de robo no es aún la única ya que se barajan otras líneas de investigación. A casi dos días del hecho, se pudo establecer en cambio, que la víctima llevaba dinero en el coche que no se condice con el caudal que pudo haber recaudado con los tres viajes que había concretado hasta entonces. También se confirmó que fue hasta el lugar del hecho con un pasaje y no a esperar a una pasajera tal cual había trascendido.

“No puedo confirmar que lo del taxista fue una muerte en ocasión de robo”, señaló Daniel Corbellini, Jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) en diálogo con Radiópolis (Radio 2). “Todo se orienta a que el crimen fue en ocasión se robo pero hay otras aristas. No hay aún contundencia el el motivo ni el autor. Todos llegamos al lugar por un alerta, todo se precipitaba a que había sido asaltado pero no lo sabemos, no queremos dejar ninguna arista afuera”, sostuvo y, en ese sentido, pidió “no estigmatizar” a la vícima. “No queremos suspicacias o redireccionar la investigación, fue un suceso desgraciado que se llevó la vida de un trabajador y estamos trabajando para determinar la autoría”, agregó.

En contacto con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain, Corbellini brindó algunos detalles de la investigación en curso por la muerte del taxista ocurrida el domingo pasado en barrio Cura. Confirmó que se encontró dinero en el coche –se estima que eran unos 7 mil pesos escondidos en distintas cantidades, aunque el comisario no lo estableció– “inusual para la recaudación de los tres viajes que había hecho desde cuando tomó el servicio”.

Consultado sobre los posibles autores y móviles, manifestó: “Hay otras aristas –además del robo– pero las tenemos reservadas”, dijo. “Se trabaja sobre distintos nombres y personas con domicilio en las cercanías y en otras no tan cercanas, puede ser que el autor haya tomado el vehículo, lo llevó hasta el lugar y haya decidido asaltarlo, refugiarse en la zona o volver caminando”, barajó.

Por otra parte, informó que la autopsia sobre su cuerpo había finalizado y que se había comprobado que el conductor estaba en el habitáculo cuando fue asesinado. “Hay indicios fuertes de la mecánica pero hay que esperar resultados sobre el cuerpo y el habitáculo, estamos con medidas técnicas que irán avanzado”, destacó. Además, descartó que Groia haya ido a Amenábar y Rodríguez a buscar una pasajera al tiempo que confirmó que llegó a esa intersección con un pasajero. “Llega al lugar ocupado, con pasaje”, apuntó.

Finalmente, Corbellini indicó que se analizan las imágenes de unas 26 cámaras de seguridad públicas y privadas.