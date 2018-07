Hombre murió en la puerta del Refugio Sol de Noche tras faltarle el aire

Un hombre murió en el Refugio Sol de Noche, a donde había ido a pasar la noche debido a que se encontraba en situación de calle. Se trata de una persona de 49 años que tras acusar falta de aire, se descompensó y a pesar de haber recibido atención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), falleció. En un primer momento, fuentes policiales habían señalado una posible hipotermia como causa del deceso.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Horacio Echenique, responsable de Sol de Noche – el refugio para varones que no cuentan con un lugar de residencia o referencia y que les permite pasar la noche y tener acceso a comida y a limpieza personal–ubicado en pasaje Marconi 2040, brindó detalles sobre el hecho. “Ayer el hombre ingresó a las ocho con todos los otros hombres. Ya había estado varias veces internado porque era asmático, pasó al baño y empezó a sentirse mal. Dijo que le faltaba el aire y entonces buscó salir afuera como cualquier persona que le falta el aire”, señaló.

Ante esa escena, desde el refugio llamaron al Sies. “Estuvieron 45 minutos luchando para que no falleciera pero no hubo nada que hacer”, continuó y advirtió: “En once años es la primera vez que nos ocurre esto”. Luego, consultado por los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain sobre la versión que circuló en principio, que indicaba un posible deceso por hipotermia, respondió: “No murió de frío. Había tomado el mate cocido que todos reciben apenas entran”.

Echenique confirmó que la causa de muerte fue “natural” e insistió que ya había estado varias veces internado. “Era una persona muy querida por nosotros, fue muy feo”, lamentó.

En cuanto al lugar donde, finalmente murió, el responsable de Sol de Noche explicó: “Fue debajo de un alero, afuera” y remarcó que fue el sitio en donde se descompensó y fue atendido por los médicos. “Ni hubo nada que hacer, se le dio toda la atención debida”, aseguró.