Horario confirmado para la visita de Newell's a Aldosivi

Luego del empate contra Estudiantes, el conjunto leproso necesita ganar para no perderle pisada al puntero del campeonato, Boca Juniors.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el Newell's visitará a Aldosivi este sábado a las 14. El árbitro del partido aún no está designado.

