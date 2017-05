Hote Sale: desde este lunes, tres días de descuentos online

"Obviamente utilizar contraseñas complejas y no compartirlas ni enviarlas por mail o mensajes y verificar que el sitio al que estoy accediendo sea el original, que la URL es la oficial", indicó Tissera y recomendó no utilizar los teclados alternativos que proponen algunas aplicaciones porque "registran todo lo que se tipea, con el fin de mejorar la predicción de palabras, incluso las claves".

Hacia los consumidores, expertos en seguridad de información, como Emiliano Tissera, de la empresa Druics, consideró que en general las aplicaciones de las tiendas de comercio electrónico "no presentarían indicios de problemas de seguridad en un principio", pero remarcó la importancia de acceder a internet desde "redes seguras", es decir, evitar las conexiones públicas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo