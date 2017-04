Hubo acuerdo con Cirubon y Mefro Wheels reabrirá sus puertas

La funcionaria señaló que “Ciburon se hará cargo de todo” y que en 90 días -“para no ponerle plazos cortos”, dijo- estaría funcionando la fábrica de Ovidio Lagos al 4400. Aclaró que el convenio fue posible por aportes de Nación y provincia.

“Se ha encontrado un camino trabajando todos los actores en conjunto: Nación, provincia, gremio y la nueva empresa. El acuerdo no significa la renuncia de los trabajadores a sus derechos”, celebró Solmi en el programa La primera de la tarde (Radio 2).

