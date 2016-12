Ibuprofeno: ¿hay un límite en la dosis diaria?

Hay que tener presente que ante cualquier malestar, siempre es conveniente visitar al médico y no automedicarse.

Diferentes ensayos clínicos, estudios observacionales y metaanálisis confirman que las dosis diarias que no deben excederse se sitúan entre los 1.200 miligramos y 1.600 miligramos diarios. Traducido a tomas, lo máximo aconsejable vendrían a ser tomas cada seis horas (o cuatro en los casos más extremos) ya que está demostrado que la administración de dosis altas de ibuprofeno (iguales o mayores a 2.400 mg/día) se asocian con riesgos como el de sufrir una trombosis arterial.

Muchas veces se abusa del Ibuprofeno, cuando este analgésico no produce el efecto deseado en una o dos dosis. Tomar demasiado puede ser peligroso, por lo que es bueno recordar cuál es la dosis máxima que podemos consumir en un solo día.

